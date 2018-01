Hoe plassen motorrijders tijdens een Dakar-etappe? Jurgen van den Goorbergh legt het uit

EINDHOVEN - Uren door de woestijn rijden en zo snel mogelijk de finish willen halen, dat telt voor alle coureurs bij de Dakar Rally. Maar in de hitte drink je veel en moet je dus ook veel plassen. Om geen tijd te verliezen plast Jurgen van den Goorbergh door een slangetje, tijdens het rijden.

"Motorrijders hebben wat dat betreft iets speciaals. Wij rijden met een soort katheter, een slangetje dat loopt uit je laars", zegt Van den Goorbergh op de rustdag in La Paz. "En dan plassen tijdens het rijden."



Hoe werkt dat dan? "Beentje los laten hangen, even concentreren, ademhalen en dan kun je gewoon plassen tijdens het rijden. Dat maakt het er een heel stuk makkelijker op. Het schiet niet op als je hem er twintig keer per dag uit moet halen", legt de coureur uit Breda uit.

Condoom

Een slangetje, meer niet. "Het is een simpel ding. Je schuift hem er gewoon overheen. Het is een soort condoom. Het werkt echt fantastisch. Alleen het eraf halen, dat is iets minder."