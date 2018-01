Vader met kinderwagen aangereden op zebrapad in Den Bosch

DEN BOSCH - Een man met een kinderwagen is vrijdagavond aangereden op de Harendonkweg in Den Bosch. Hij wilde samen met zijn kind dat in de kinderwagen lag de weg oversteken, toen hij geschept werd door een auto.

Het ongeval gebeurde rond zes uur 's avonds, vlakbij de rotonde met de Sint Teunislaan. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Uiteindelijk leken de verwondingen mee te vallen. De politie onderzoekt de zaak.

Vergelijkbaar ongeval

Ook in Valkenswaard werd vrijdag een man aangereden bij het oversteken van een zebrapad.