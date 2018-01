Mee op reis met PSV, Willem II en NAC Breda... dit deden de clubs vrijdag

EINDHOVEN - De drie Brabantse eredivisieclubs verblijven deze week allemaal in het buitenland. Ze zijn op trainingskamp. PSV in de Verenigde Staten en Willem II en NAC Breda hebben hun tenten in Portugal opgeslagen. Via social media houden de clubs ons dagelijks op de hoogte van alle gebeurtenissen. De mooiste foto’s en video’s hebben we hieronder verzameld.

PSV, dag zeven in de VS

PSV beleefde vrijdag de laatste dag van het trainingkamp.



Maar voor ze naar huis gaan wordt er eerst nog een wedstrijd gespeeld tegen Braziliaanse ploeg FC Fluminense.Hirving Lozano in actie.Willem II speelde vrijdag eerder op dag al een oefenwedstrijd tegen Hibernian.Mo El Hankouri en Ismail Azzaoui waren belangrijk.Ook voor NAC is de laatste trainingsdag aangebroken.Vrijdagavond kwam de selectie terug naar Nederland.