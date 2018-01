FC Eindhoven, Helmond Sport en RKC beginnen goed na de winterstop

EINDHOVEN - De eerste speelronde van 2018 in de Jupiler League stond vrijdagavond op het programma. Alle Brabantse clubs kwamen in actie. Hoe ze presteerden? Dat vind je hieronder.

Jong PSV-Helmond Sport (1-2)

Jong PSV presteerde de eerste seizoenshelft als beste van de Brabantse ploegen. Maar vrijdagavond liepen ze toch tegen een nederlaag aan. De Eindhovenaren begonnen goed aan de wedstrijd. Matthias Verreth maakte de 1-0.

Dylan de Baal kreeg na de openingstreffer gelijk kans op de gelijkmaker, maar de bal werd van de lijn gehaald.



Helmond Sport was in de tweede helft de bovenliggende partij. Na ruim een uur spelen maakte Jordy Thomassen de gelijkmaker.

Een paar minuten later zette Steven Edwards de ploeg uit Helmond op voorsprong. Die gaven ze niet meer uit handen.



FC Den Bosch-Almere City (1-3)

FC Den Bosch ging flitsend van start. Na zeven minuten spelen maakte Sven Blummel de 1-0. Na de goal bleef Den Bosch druk op Almere City houden. Maar na bijna een half uur spelen maakte Almere City toch de gelijkmaker.

Door een van richting veranderd schot, keeper Kees Heemskerk kon de bal niet meer tegenhouden.



Al vroeg in de tweede helft komt Almere City op voorsprong. Een voorzet van Sylvester Van der Water werd bij de tweede paal binnengeprikt door Dennis Van der Heijden. En een minuut later maakte Van der Water ook nog eens 1-3.

Almere City moest de laaste minuten met tien man verder. Gaston Salasiwa kreeg een rode kaart voor natrappen. Maar dat bracht de overwinning niet meer in gevaar.



FC Oss was op basis van de ranglijst de favoriet tegen FC Volendam, maar dat was op het veld weinig van te merken. FC Volendam kreeg na bijna twintig minuten spelen een grote kans, maar Stuy van den Herik gleed de bal uit de goal.In de 28ste minuut maakte Volendam toch de 1-0 via Nick Doodeman. Volendam pakte door en kwam aan het einde van de eerste helft op een 2-0 dankzij Enzo Stroo.FC Volendam ging door in de tweede helft. Na een uur spelen maakte Nick Runderkamp een prachtig doelpunt. Hij zag dat keeper Xavier Mous van FC Oss ver uit zijn doel stond en schoot de bal van een flinke afstand binnen.Oss maakt vlak voor tijd nog een doelpunt en zette de 3-1 op het bord.Voor RKC Waalwijk was de start van de tweede seizoenhelft belangrijk. Om de play-offs te bereiken moesten de Waalwijkers flink aan de bak.Met nieuwe trainer Hans de Koning, die de ontslagen Peter van den Berg opvolgde.RKC was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar dat was lang niet terug te zien in de score.Nieuweling Ozan Kökcü kreeg de grootste kans. Uit een rebound schoot hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hoog over een vrijwel leeg doel.Na een half uur spelen kwam RKC op voorsprong. Serginho Greene maakte de 1-0.In de tweede helft gebeurde er vrij weinig. Hans Mulder kreeg een paar grote kansen, maar benutte ze niet. De drie punten blijven in Waalwijk.

FC Eindhoven-FC Emmen (2-1)

FC Eindhoven presteerde de eerste seizoenshelft wisselvallig en wilde de tweede seizoenshelft goed beginnen. Na drie minuten spelen kwam FC Eindhoven op voorsprong door Elton Kabanga. Na ruim twintig minuten spelen ontsnapte Eindhoven aan de gelijkmaker. Glenn Bijl miste de voorzet van Gersom Klok. Gelijk daarna maakte Eindhoven de 2-0. Branco van den Boomen was de doelpuntenmaker na een voorzet van Maxime Gunst. Vlak voor rust kreeg Eindhoven nog een kans op de 3-0. Kabanga gaf de bal voor, maar die ging via een tegenstander over.



In de tweede helft kreeg FC Eindhoven nog een aantal kansen, maar het was FC Emmen dat nog wist te scoren. Omran Haydari maakt de eretreffer, maar Eindhoven hield stand.





[ANALYSE] De Brabantse clubs in de Jupiler League