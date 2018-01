Agent onwel door chemische lucht uit vrachtwagen bij tankstation op A16 bij Zevenbergschen Hoek

Een agent is vrijdagavond onwel geraakt door chemische lucht die uit een vrachtwagen kwam. Foto: Tom van der Put.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een agent is vrijdagavond onwel geraakt door chemische lucht die uit een vrachtwagen kwam. De truck stond geparkeerd bij tankstation Streepland op de A16 bij Zevenbergschen Hoek.

Het tankstation was tijdelijk afgesloten voor een onderzoek. De bestuurder van de vrachtwagen werd opgepakt.

Dozen

In het voertuig stonden een aantal dozen. De inhoud van het vrachtwagentje is overgeladen in een andere vrachtwagen van een gespecialiseerd bedrijf. Die heeft het veilig afgevoerd.

Labels met chemische stoffen

Agenten ter plaatse wilden niet zeggen om wat voor stoffen het ging. Alles zat netjes verpakt in dozen, die op pallets gestapeld waren. Op de dozen zaten labels die aangaven dat het om chemische stoffen gaat.