Dakar-deelnemers komen bij: 'Ik heb het misschien wel overschat'

EINDHOVEN - Vrijdag is een rustdag in Dakar. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om even te ontspannen, al wordt er ook druk gesleuteld aan de voertuigen. Een rondje langs de Brabantse coureurs, hoe beleven ze Dakar 2018 tot nu toe?

Edwin Straver

"Eigenlijk gaat het heel goed, ik ben tevreden", zegt Straver. "Ik heb goede dagen gehad. Niet veel problemen, eigenlijk geen. Ik heb een paar keer vastgezeten, maar dat mag de pret niet drukken."



De motorcoureur had rekening gehouden met het ergste, maar tot nu toe valt zijn Dakar mee. "Niet om op te scheppen, maar ik vind het meevallen. Ik had zelf gedacht dat het nog zwaarder zou zijn. Misschien heb ik het wel overschat."



Vorig jaar was er kritiek, Dakar zou niet zwaar genoeg zijn. Volgens Van den Goorbergh hebben de mensen die er dit jaar voor hebben gekozen Dakar niet te rijden een kans gemist. "Wat er ook gaat gebeuren in de tweede week. Het is een echte Dakar. De thuisblijvers hebben dik ongelijk gekregen.""Als je kijkt wat we allemaal hebben meegemaakt tot nu toen, dan is het wel mooi allemaal", zegt van Genugten. De trucker belandde een keer op zijn kant en had problemen met de versnellingspook. Maar hij eindigde ook knap op een derde plaats.De derde plek was natuurlijk al heel mooi, maar kunnen we nog meer verwachten? "We doen ons best, maar veiligheid staat natuurlijk bovenaan."Tot nu toe heeft van den Heuvel nog niet veel rare dingen meegemaakt. "We hebben een mooie week gehad, met zware proeven zoals een Dakar moet zijn. Ik vond het heel fijn."De coureur uit Boekel staat in de top 10 en heeft als doel om daar in te blijven. "We gaan kijken of we misschien nog een paar stappen naar voren kunnen maken."