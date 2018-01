Mooi toneel maar neem je ouders mee naar KID... of je grootouders!

TILBURG - Dit is nou echt een voorstelling die echt heel veel leuker wordt als je een kind meeneemt. Of andersom… als je als kind een volwassene meevraagt.

In Tilburg kreeg vrijdagavond de voorstelling KID de Nederlandse première. Het is een voorstelling voor 8+ gemaakt door het gezelschap BOG in samenwerking met het Zuidelijk Toneel uit Tilburg. De makers van BOG zijn ook geholpen door Jetse Batelaan, de artistiek leider van Theater Artemis uit Den Bosch die al een hele reeks vrolijk ontregelende (kinder)voorstellingen op zijn naam heeft staan.





Het is een prachtig idee. Bij KID worden de volwassenen en de kinderen vanaf het begin gescheiden. In de zaal staan twee tribunes, voor elke groep een, met een houten wand ertussen. De volwassenen kunnen hun kinderen niet zien maar wel horen en voor de kinderen geldt natuurlijk hetzelfde. Alleen de acteurs van BOG klimmen met laddertjes rap heen en weer over de muur.De volwassenen worden ontvangen door de vier acteurs van BOG. De mannelijke acteur Benjamin Moen is op dat moment helemaal naakt. Het viertal houdt een kort voorgesprek met de volwassenen en daarna kondigt Moen aan dat hij de kinderen gaat halen. Nog steeds spiernaakt beent hij weg en als vader of moeder denk je: “Hij zal toch eerst wel wat aantrekken?” Helemaal zeker weet je het nooit want als Moen even later terugkomt en een zee van kinderstemmen over de schutting spoelt, is hij (weer?) naakt.De acteurs spelen voor het grootste deel aan de kant van de kinderen. De volwassenen luisteren. Het is een soort radio. Je hoort wat er aan de andere kant van de schutting gebeurt en maakt daar in je hoofd de plaatjes bij. En daarom is het leuk als je iets hebt met een kind aan die kant. Omdat het spannend is of je kind een slimme opmerking gaat maken of misschien in alle onschuld iets te veel onthult.BOG geeft de kinderen een hoorcollege over volwassen worden. Over liefde en over seks, over nadenken en burn-outs, over tenenkaas en vieze scheten, over werken om te leven en leven om te werken en over haar dat bij volwassenen overal groeit en ook dáár… Ik weet niet wáár maar de kinderen moesten er verschrikkelijk hard om lachen.En natuurlijk spelen de acteurs indirect ook voor de volwassenen. Als ze zo nadrukkelijk aan de kinderen uitleggen dat volwassenen alles zo goed in de hand hebben (het verkeer, de Gazastrook, het opkomen van de zon), lees je bij de rijen ouders de twijfel van de gezichten.Volgens twee Belgische bezoekers waren de Tilburgse kinderen veel vrijmoediger in hun reacties dan Belgische kinderen. Dat is misschien een voordeel want juist die reacties maken de voorstelling extra leuk. KID is vrolijk, druk, stemt tot nadenken en eindigt met een hele mooie tekst. Maar wie daar meer over wil weten, moet zelf gaan kijken. En neem dus een volwassene mee.