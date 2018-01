Marc Leeuw gediskwalificeerd: 'Had liever gehad dat de auto total loss was'

EINDHOVEN - De Dakar-Rally zit erop voor Marc Leeuw uit Eindhoven. De trucker is gediskwalificeerd door de organisatie, omdat hij de vijfde etappe miste. "Het is redelijk arrogant hoe de organisatie dit gedaan heeft", zegt een boze Marc Leeuw

"We waren volgens de organisatie te laat bij het start van proef vijf", zegt Marc Leeuw "Ze adviseerde ons om naar het volgende Bivak te rijden en daar ons verhaal te toen. Want als we wel zouden starten waren we zeker gediskwalificeerd. Dat hebben we gedaan en daar bleek dat de start vervroegd was. Uiteindelijk hebben we een starttijd gekregen voor de zesde proef, dus dan ga je ervan uit dat je gewoon door mag rijden. En niet dat je gediskwalificeerd gaat worden."



Tekst gaat verder onder de video





Teleurstelling

Maar dat gebeurde toch, omdat de Eindhovenaar de vijfde proef niet gereden had. "Dat komt heel hard aan", vertelt Leeuw teleurgesteld. "Je bent hier anderhalf jaar mee bezig en steekt er heel veel tijd en geld in".



Naast teleurgesteld is Leeuw vooral heel boos op de organisatie. "Je wordt op een belachelijke manier gediskwalificeerd. Ik had liever gehad dat ik 20 keer over de kop was gegaan en de auto total loss was".



Op de vraag of Leeuw de Dakar volgend jaar weer gaat rijden blijft het een tijdje stil. "Ik denk dat ik ga stoppen", besluit hij uiteindelijk.