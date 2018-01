Berry Knapen weer de beste tonpraoter van Brabant

VALKENSWAARD - Voetbal is een eenvoudig spelletje van elf tegen elf en op het einde winnen de Duitsers. Als er voor het Brabants Kampioenschap Tonpraoten een vergelijkbare spreuk was, zou het zoiets zijn: Acht finalisten staan verkleed in een ton en aan het einde wint Berry Knapen uit Heeze de zilveren ton.

In een volle zaal liet hij vrijdagavond met de act ‘Onze Harry hi un Midlife-crisis’ zien waarom hij al zeven keer kampioen werd.

Hij nam het met de andere tonpraoters op tegen regerend kampioen Hans Keeris uit Knegsel, alias Gerrit Zalm. De publieksprijs ging naar Freddy van den Elzen uit Vorstenbosch.













Schuddebuiken om snelle rake grappen

Het publiek in Zaal Lavrijssen kreeg veel blaasmuziek voorgeschoteld en kreeg een gevarieerde groep tonpraoters te zien. Vrouwen hadden het niet tot de finale geschopt, het was dus mannenavond. Rond half negen trapte Dirk Kouwenberg uit Nuland, alias de Tandarts, de avond af. Met snelle, rake grappen pakte hij het publiek in.













André Rieu grote inspiratiebron

Maar liefst twee tonpraoters hadden zich laten inspireren door André Rieu. Hans Eijkemans uit Rosmalen kwam in net pak met rood vlinderstrikje het podium op, in zijn linkerhand een viool. Boy Jansen uit Budel had het vlinderstrikje weggelaten, maar was verder even net gekleed. Hij oogste lof voor zijn interactie met het publiek.

De wisseltrofee werd rond kwart over twaalf 's nachts uitgereikt door Prins Stefan d’n Urste van Striepersgat, zoals Valkenswaard in carnavalstijd heet.