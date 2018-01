Hans de Koning gaat niet als een olifant door een porseleinkast bij RKC

WAALWIJK - Tegen het einde van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Jong AZ scandeerde een groepje supporters van RKC de naam van Hans de Koning. De Waalwijkse ploeg was op weg naar een overwinning, de eerste onder leiding van de maandag aangestelde oefenmeester. Voor De Koning waren de punten het belangrijkste, maar hij was vooral blij met 'inzet, plezier en passie'.

De Koning heeft een rijk verleden als voetbaltrainer. Na zijn ontslag bij Go Ahead Eagles deed hij een tijdje niets, maandag dook hij ineens op bij RKC. Hij werd aangesteld als opvolger van de in december ontslagen Peter van den Berg. Een paar dagen later zat hij weer op de bank bij een wedstrijd. "Dat was wel lekker. Je hebt naar iets toegewerkt, dat heb ik wel gemist."



Lef en overtuiging

In een paar dagen tijd wist De Koning wel wat invloed uit te oefenen op de selectie. "Het begint met de filosofie hoe ik denk dat je in de Jupiler League punten kan pakken. Dat is met lef en overtuiging. Niet bang zijn en niet achteruit lopen. Als je dan kijkt waar onze achterste lijn stond, dat was bijna op de middenlijn. Dat is wel een omschakeling voor de jongens. Maar ze hebben dat goed gedaan."



Middenvelder Hans Mulder ziet ook dat De Koning direct zijn stempel drukt. "Heeft hij invloed? Zeker wel. Het is een hele positieve man. Hij probeert de groep zo positief mogelijk in te stellen voor de wedstrijd. Dat heeft hij heel goed gedaan. Dat hebben we ook nodig. We moeten er positief in staan, voor elkaar willen vechten."



De Koning wil in de komende weken werken aan details, in zijn eerste dagen heeft hij niet veel veranderingen doorgevoerd. "Dan moet je binnen een week als een olifant door de porseleinkast, dat willen we niet. Dit was mijn eerste wedstrijd, hier kun je conclusies uit trekken. Ik ben tevreden over elementen die we afgesproken hebben. Inzet, plezier en passie, dat heb ik gezien."Ook Mulder ziet ruimte voor verbetering onder De Koning. "Het gaat om details. Een laatste pass net te hard of net onderschept, dat zijn dingen waar we aan moeten werken. Dat heeft misschien een stukje met kwaliteit te maken, maar ook een stukje met rust en vertrouwen. Maar als je wedstrijden blijft winnen, komt het vertrouwen vanzelf."