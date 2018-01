Brand in tapijtwinkel Babacan in Oss, flinke schade bij winkel en magazijn

Brand bij tapijtwinkel Babacan in Oss. Foto: Maickel Keijzers

OSS - Bij tapijtwinkel Babacan in Oss is vrijdagavond rond half twaalf brand uitgebroken. De bedrijfshal stond vol rook. De brandweer moest een deur en meerdere ramen forceren om de vlammen te bestrijden. Daarbij kwam veel rook naar buiten.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en doet wijkonderzoek. De schade in winkel en magazijn is groot.