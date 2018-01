Bestuurder veroorzaakt ravage in Tilburg en slaat op de vlucht

Naar de bestuurder of bestuurster wordt nog gezocht. (Foto: Toby de Kort, De Kort Media)

TILBURG - Een bestuurder van donkere Opel heeft vrijdagnacht een flinke ravage aangericht op de Hasseltstraat in Tilburg. De bestuurder verloor in een scherpe bocht de macht over het stuurde en ramde vervolgens een aantal fietsenrekken en een lantaarnpaal.

Of de bestuurder gewond raakte tijdens het ongeluk is niet duidelijk. Toen zijn of haar auto stilstond, sloeg de bestuurder namelijk op de vlucht. De politie heeft nog met man en macht naar deze persoon gezocht, maar kon hem nergens meer vinden.

Grote schade

De schade die deze persoon heeft veroorzaakt was behoorlijk. Door de klap viel de lantaarnpaal tegen een huis aan. De gevel raakte licht beschadigd. Een medewerker van Enexis moest een deel van de straat tijdelijk even zonder stroom zetten. Zo kon de lantaarnpaal afgesloten en opgeruimd worden. De gemeente zorgt voor het opruimen van de ravage.