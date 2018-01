Brandweer druk met het blussen van autobranden

HOEVEN - De brandweer is vrijdagavond en nacht zeker drie keer uitgerukt voor een autobrand. Bij alle drie de auto's is brandstichting niet uitgesloten.

Een oplettende voorbijganger vond bij toeval een brandende auto aan de rand van een bosgebied in Hoeven. De auto stond aan de Mommerstraat geparkeerd. Dat is vlak achter Bosbad Hoeven. De brandweer bluste de brand en is er vrijwel zeker van dat de brand is aangestoken. De politie onderzoekt de zaak verder.

Eindhoven

Ook in Eindhoven was vrijdagnacht een autobrand. Een auto op de Vinckenbrinckstraat in het Eindhovense stadsdeel Woensel ging rond kwart voor twee in vlammen op. De politie wilde niet zeggen of dat er sprake was van brandstichting. Wel ging er een Burgernetmelding uit met een oproep aan getuigen zich te melden.

Woonwagenkamp

In Rucphen woedde vrijdagnacht op een woonwagenkamp aan de Helakkerstraat ook een autobrand. Daar stond een zilveren Mercedes in vuur en vlam. Omdat de auto vlak naast een woonwagen geparkeerd stond, was er nog even de vrees dat de brand zou overslaan. Door het snelle handelen van de brandweer werd dat voorkomen en was het vuur snel onder controle. De auto liep flinke schade aan de achterkant op. Deze brand is vermoedelijk aangestoken.