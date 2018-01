Automobilist overleden: auto raakte van de weg, raake een boom en belandde in een greppel in De Rips

DE RIPS - Een automobilist is zaterdagochtend overleden nadat zijn auto van de weg raakte, een boom raakte en in een greppel belandde in de Kruisberglaan in De Rips. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumateam opgeroepen, maar de automobilist was niet meer te redden.



Ongeluk

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is afgesloten.