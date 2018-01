Ree zit vast in hek en moet worden verdoofd tijdens reddingsactie

REEK - Een ree heeft zaterdagmiddag de schrik van zijn leven gehad. Het dier kwam vast te zitten in een smeedijzeren hekwerk aan de Driehuizerweg in Reek. Het reetje moest verdoofd worden door een dierenarts om te kunnen worden bevrijd door de brandweer.

De ree is daarna door de dierenambulance naar het Gelderse Halle gebracht omdat er in de buurt van Reek geen dierenartsen zijn die het dier kunnen opvangen. Het opvangcentrum in Halle is daarentegen gespecialiseerd in wilde dieren.

Paniek

Het is niet duidelijk hoelang de ree al vastzat. Een ooggetuige die jarenlang met de dieren heeft gewerkt, zegt dat reeën vluchtdieren zijn die in paniek raken als er zoiets gebeurt. “Die beesten kunnen alleen vooruit. Als de ree zich achteruit had bewogen was die wel uit het hek gekomen. Maar zijn billen waren te dik om er vooruit uit te kunnen, daarom lukte het niet", legt hij uit.

Het dier moest worden verdoofd zodat de brandweermannen en personeel van de dierenambulance het beestje uit het hek konden ‘trekken’. Het was niet nodig om het hek open te knippen.