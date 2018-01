Kind zwaargewond na aanrijding in Berkel-Enschot, met traumaheli naar ziekenhuis gebracht

BERKEL-ENSCHOT - Een 10-jarig fietsend kind is zaterdagmiddag aangereden door een auto op Het Zwaantje in Berkel-Enschot. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumateam opgeroepen.

De jongen was na de aanrijding niet aanspreekbaar en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De technische recherche gaat dit onderzoeken.



De jongen is met de traumaheli overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Hoe het met de bestuurder van de auto is, is niet bekend.

Straat afgesloten

De straat is afgesloten voor verkeer, ook voor de lijnbussen die normaal door die straat rijden. Een forensisch team van de politie is daar bezig met technisch onderzoek.