Moeder hoopt op tips na raadselachtige dood van Jessica van Room

EERSEL - Ondanks alle aandacht blijft het stil in de zaak rond Jessica van Room. Twaalf jaar geleden werd ze dood, onder haar flat in Geldrop gevonden. Ze viel zeven verdiepingen naar beneden. Deze week besteedde het SBS-programma ‘Moord of zelfmoord’ aandacht aan de zaak, maar nieuwe tips leverde het nog niet op.

De politie vond toen het gebeurde in 2005 geen sporen van een misdrijf en ging dus uit van een ongeluk of zelfmoord. De familie heeft dat nooit geloofd en ook het SBS programma zet vraagtekens bij de zaak. Het programma komt met een reeks van voorbeelden waarom zelfmoord onwaarschijnlijk is.



Grassporen

“Jessica had grassporen op haar rug en op haar buik, maar volgens de patholoog kan ze met haar verwondingen nooit meer zelf zijn omgedraaid”, vertelt moeder Marion. Dat zou suggereren dat er nog iemand bij haar is geweest toen ze onder haar flat in het gras lag en die persoon weet mogelijk meer over wat er gebeurd is.



“Ik hoop dat degene die meer weet, wie het dan ook is, zijn verhaal vertelt.” Marion hoopt dat er alsnog iemand opstaat die meer kan vertellen over die bewuste nacht in 2005. De dood van Jessica heeft de familie nooit losgelaten, maar de zoektocht naar antwoorden en de uitzending van SBS haalt het verhaal weer naar boven. “Natuurlijk doet dat pijn, maar we moeten er doorheen, we moeten gezamenlijk achter de waarheid zien te komen.”



De politie heeft aan de programmamaker van SBS6, Kees van der Spek, laten weten dat er geen nieuw onderzoek komt naar de dood van Jessica.