Welke vrouwen kwamen in Brabant het meest in het nieuws?

Pleun wint The Voice of Holland (Foto ANP)

HILVERSUM - Welke Brabantse vrouw heeft zich het meeste geroerd in de media? Het mediaplatform VIDM en het sprekersbureau Zij Spreekt hebben een shortlist gemaakt van vrouwen die kans maken op de Vrouw in de Media Award. Want nog steeds is tachtig procent van alle gasten op radio en tv een man.

Pleun Bierbooms is misschien wel de bekendste naam op de lijst met namen van Brabantse vrouwen die vaak in de media waren het afgelopen jaar. Deze winnares van The Voice van vorig jaar was enige tijd niet van het scherm te slaan.



De andere Brabantse vrouwen zijn iets minder aansprekend, maar zeker niet minder belangrijk geweest. Anja Garritsen bijvoorbeeld, directeur van een farmaceutisch onderzoekslaboratorium in Oss, was vaak in het nieuws om over nieuwe Q-koortsvaccins te praten.

Uit de politiek staat de burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman, op de lijst, net als provinciebestuurder Annemarie Spierings. Zij stond vorig jaar vooral in de belangstelling tijdens het mestdebat in de provincie. Er kan ook op profvoetballer Kika van Es gestemd worden. Deze Brabantse speler van het Nederlands vrouwenelftal, presteerde natuurlijk goed.

Alles bij elkaar staan er tien Brabantse vrouwen op de lijst van Vrouw in de media award, waar tot zondag 4 februari nog op gestemd kan worden. In de tweede week van februari worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Dit zijn de Brabantse genomineerde vrouwen

Er is ook een landelijke lijst met genomineerde vrouwen. Op die lijst staat als enige Brabantse genomineerde vicepremier en minister van Landbouw Carola Schouten.