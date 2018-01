Eigenaar tapijtwinkel Oss vraagt zich af wie zijn bedrijf ten gronde wil richten?

Brand bij tapijtwinkel Babacan in Oss. (Foto: Maickel Keijzers)

OSS - Yasin Babacan, bedrijfsleider van tapijtwinkel Babacan, weet echt niet wie het heeft gemunt op zijn winkel in Oss. Op bedrijventerrein Landmeer verkoopt Babancan tapijten en sinds kort ook boxsprings en matrassen. Vrijdagnacht gooide iemand een riooldeksel door de ruit en een molotovcocktail erachteraan, vertelt de eigenaar.

De schade is enorm. Niet eens zozeer van de vlammen, want die kwamen niet verder dan de keuken en het kantoor. Maar de roet- en rookschade zijn enorm. De collectie is niet meer te gebruiken. Toch deed Yasin Babacan zijn winkel aan de Gasstraat Oost gewoon open vandaag en hielp hij zelfs ook wat klanten.

LEES OOK: Brand in tapijtwinkel Babacan in Oss, flinke schade bij winkel en magazijn

De politie blijft onderzoek doen naar de brandstichting. Bij buren zijn vrijdagnacht meteen bewakingsbeelden bekeken. Twee jongens op een scooter reden een paar keer langs het pand. Toen ze niet meer langskwamen, begon de brand. Dat was rond elf uur vrijdagavond. Zaterdagochtend vond de bedrijfsleider twee keukenaanstekers vlakbij zijn winkel. De politie heeft die ook meteen meegenomen voor onderzoek. "Ik zou niet weten wie het gedaan zou kunnen hebben", zegt Babacan. "Ik heb geen vijanden. Als het een concurrent is, zou dat een concurrent in de matrassenbranche moeten zijn. Dat ben ik er pas bij gaan doen, en dat loopt heel erg goed. Maar ik heb er natuurlijk geen aanwijzing voor".

Riooldeksel

De riooldeksel die door het raam van de winkel is gegooid, komt niet uit de straat van de winkel zelf. Dat heeft onderzoek al uitgewezen. De brandstichting heeft niet alleen gevolgen voor Babacan zelf. Ook de andere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw hebben roet-, rook- en waterschade. Dat de brand niet het hele pand heeft platgelegd komt door brandwerende deuren van de keuken en het kantoor. Die konden de vlammen zeker een half uur tegenhouden. Toen was de brandweer allang ter plaatse.