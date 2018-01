Boliviaanse Oranjefans juichen voor Nederlandse Dakar-deelnemers [VIDEO]

EINDHOVEN - Voor de Nederlandse Dakar-deelnemers was het waarschijnlijk een gek gezicht. Midden in de bergen stond opeens een Boliviaans gezin volledig in oranje gehuld en met Hup Holland-sjaals.

De vader van het Boliviaanse gezin steekt direct zijn duim omhoog. "Ik heb jaren in Nederland gewoond", zegt de man. De rest van het gezin draagt Oranjemutsen, -sjaals en -vlaggen.

Onderweg zien de Dakar-deelnemers tal van fans voorbij komen. De Boliviaanse Oranjesupporters zijn slechts enkele van de duizenden toeschouwers die aan de kant van de weg staan.



La Paz naar Uyuni

De eerste vijf etappes waren volledig in Peru. Sinds vrijdag trekt Dakar door Bolivia. De zevende etappe gaat zaterdag van La Paz naar Uyuni in het zuidwesten van Bolivia. De stad staat vooral bekend vanwege de grootste zoutvlakte ter wereld, Salar de Uyuni.