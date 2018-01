"Ik hoop op genezing" Peter van Sambeek spuit zijn eigen bloed in om te genezen van Q-koorts

HERPEN - “Als ik nou eens twee dagen pijnvrij zou zijn Dat zou al een hele opluchting zijn. Dat is mijn hoop.” Q-koortspatiënt Peter van Sambeek uit Herpen krijgt de omstreden autovaccinatiebehandeling van dokter Leendert Kunst. Het Q-koorts Expertisecentrum van het Raboudumc in Nijmegen waarschuwt voor deze behandeling.

De arts, Leendert Kunst, zou zeker vijf patiënten behandelen met een zogenoemde autovaccinatietherapie. Door bloed af te nemen, een paar weken te bewaren en later weer bij de patiënt in te brengen, zegt hij mensen te kunnen genezen.



Peter van Sambeek kreeg tien jaar geleden Q-koorts. Die ziekte heeft een enorme impact. “Je kan het beste omschrijven als iemand die net is gefinisht bij de vierdaagse. Ik heb altijd pijn in armen, benen en voeten. Als ik teveel heb gelopen dan voelt het als glas dat in me steekt. Dat kan dan drie tot vier dagen duren.”



Wanhoop

“Je wordt er een beetje wanhopig van”, vertelt Van Sambeek. “Al tien jaar een zoektocht om iets te vinden om in ieder geval verlichting van de klachten te krijgen. Ik heb alles geprobeerd, veel ziekenhuizen en alle alternatieve geneeswijzen. Maar niets helpt.”



Het Q-koorts Expertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen waarschuwt juist deze behandeling niet te doen. “Ik maak me zorgen over de veiligheid van deze behandeling”, zegt internist Chantal Bleeker. “Door het bloed te bewaren zou er bijvoorbeeld bloed van de ene patiënt en de andere verwisseld worden. Het kan dat bloed dat langer staat een voedingsbodem voor bacteriën zijn. Als je het bloed dan weer terug inspuit kunnen er infecties optreden.”



Zo besloot Peter de behandeling van Leendert Kunst te proberen. “Ik ken twee mensen die er duidelijk baat bij hebben. Eentje zegt zelfs helemaal genezen te zijn. Toen dacht ik dan moet ik het ook proberen. Ik heb met mijn vrouw goed de risico’s overwogen. Ga ik hieraan beginnen? Ik wist dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Ik zou willen dat bijvoorbeeld het Radboud met iets anders kwam. Maar die hebben in 10 jaar tijd niemand beter gemaakt. Nu ken ik twee mensen van de vier die zeggen dat het beter met ze gaat. Ook al is het omstreden.”



“Ik hoop genezing. Of in ieder geval verlichting. En toch hou ik in mijn achterhoofd dat dit misschien ook weer een misluking is. Maar dat is het risico waard.”



Peter van Sambeek heeft tien Q-koortspatiënten verzameld die bloed af staan voor onderzoek door dokter Kunst zonder dat ze behandeld worden. Ze hopen zo het onderzoek naar q-koorts verder te brengen. “Reguliere gezondheidszorg, ga hier mee aan de slag”, roept Van Sambeek dan ook. “Dat is ons doel. Ga hier onderzoek naar doen.”