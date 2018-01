Tuinders hoeven illegale schuurtjes in Zevenbergen nog niet af te breken van de gemeente

ZEVENBERGEN - De leden van de Zevenbergse moestuinvereniging zijn heel blij dat de illegaal gebouwde schuurtjes voorlopig niet afgebroken hoeven worden. Dat zegt Murat Tolu, burgerlid van Onafhankelijk Moerdijk, die zich inzet voor de moestuinders. De gemeente heeft een brief gestuurd dat er uitstel tot april is.

In de brief staat ook dat er een gesprek komt met het College van BenW van Moerdijk waar Zevenbergen onder valt. De tuinders van de volkstuin in Zevenbergen kregen vorig jaar van de gemeente te horen dat alle schuurtjes die groter zijn dan zes vierkante meter of hoger dan tweeënhalve meter afgebroken moeten worden. De gemeente voert aan dat dat voor de veiligheid is, maar de meeste tuinders zijn het daar niet mee eens.

Tolu: "Ik hoop dat we, als we met de gemeente gaan praten, een wat genuanceerder geluid kunnen laten horen. In het verleden zijn deze regels bedacht. Door die regels na te leven wordt hetgeen mensen hier jarenlang hebben opgebouwd meteen gesloopt.”

Schuurtje

Het is nog niet bekend wanneer de gemeente met de tuinders gaat praten. Sommige hebben hun illegale schuurtje al afgebroken, maar velen hebben dat nog niet gedaan in de hoop dat de gemeente nog op andere gedachten kan worden gebracht.