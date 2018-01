Bierbrouwer Bavaria achter ludieke actie #carnavalvrij

LIESHOUT - Na een hele reeks aan reclamecampagnes met wereldsterren zoals Diego Maradona, Playboybaas Hugh Hefner, Charlie Sheen en Mickey Rourke zoekt bierbrouwer Bavaria uit Lieshout het weer dichter bij huis. Met de ludieke actie #carnavalvrij wil het bedrijf zich duidelijker laten zien als brouwerij uit het zuiden.

Met als boegbeeld Björn van der Doelen uit Rosmalen wil Bavaria handtekeningen inzamelen om van de carnavalsmaandag en -dinsdag officiële vrije dagen te maken. Als het aantal van 40.000 is bereikt dan trekt Van der Doelen naar politiek Den Haag om het te regelen.





Volgens Bavaria kan carnaval inmiddels gezien worden als gemeengoed. "Carnaval is een prachtig feest dat elk jaar groots gevierd wordt. Het is een feest van ons allemaal: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je hoort er bij. We willen met onze Brabantse wortels en onze betrokkenheid bij dit volksfeest ervoor zorgen dat carnaval voor iedereen een fantastisch feest wordt”, vertelt Florent Renders van Bavaria.Uiteraard hoopt het bedrijf door deze ludieke actie nog meer bier te verkopen.