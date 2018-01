Prijswinnende bouwclub doet weer niet mee aan optocht door gebrek bouwloods, breed Brabants probleem

MIERLO - De carnavalsoptocht van Mierlo is in gevaar. Over een paar jaar is er mogelijk geen optocht meer, doordat steeds minder bouwclubs een onderkomen kunnen vinden. Dat stelt de Club Vrienden De Zoete Inval. De bouwclub, die in 2015 nog jurywinnaar en publiekswinnaar bij de optocht werd in hun thuisbasis Kersepittenrijk (Mierlo), doet voor het tweede opeenvolgende jaar niet mee. Er is geen plek om te bouwen. Ook andere bouwclubs hebben grote moeite om een onderkomen te vinden.

Luuk van den Boogaard is lid van Mierlo en Stiphout United. Ook zijn bouwclub had de afgelopen jaren moeite om een boer te bewegen een deel van zijn loods af te staan. “Alle loodsen in de omgeving zijn gesloopt. Dat komt door de komst van nieuwbouwwijk Brandevoort, daar stonden vroeger veel loodsen.”

'Gemeente Budel als voorbeeld'

Van den Boogaard vindt dat de gemeente Geldrop-Mierlo in actie moet komen. Hij zou het liefste enkele grote verwarmde bouwhallen zien, zoals die recentelijk in Budel werd geopend voor wagenbouwers. “Daar is het veel beter geregeld.” De Zoete Inval schreef over het gebrek aan ruimte al een brief aan de gemeente, met de vraag of die een oplossing had. Die was er echter niet.

De optocht in Mierlo wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Kersenpit. Voorzitter Johan Cuijten is niet bang dat zoveel bouwclubs afhaken, dat er in de toekomst geen optocht meer mogelijk is. “Er rijden nu ongeveer vijftien wagens mee en dan hebben we nog loopgroepen. En ik denk dat als de nood echt aan de man is, we met een hoop creativiteit nog wel aan bouwruimtes kunnen komen.”

Probleem speelt in heel Brabant

Toch lukte het ook De Kersenpit niet om De Zoete Inval aan een bouwplek te helpen, waar ze hun creatie konden bouwen. “Het probleem speelt in heel Brabant. Een aantal bouwclubs bouwt al buiten Mierlo. Er zijn steeds minder schuren en boeren hebben de werkruimte vaak ook zelf nodig. Als carnavalsvereniging zelf hebben we de laatste jaren ook vaak moeten verhuizen, om onze wagen te kunnen bouwen.”

De optocht van Mierlo vindt plaats op carnavalszaterdag (10 februari 2018) om twee uur.