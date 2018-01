Brabantse veldrijdsters teleurgesteld na NK, 'mijn gezicht stond op onweer'

EINDHOVEN - Maud Kaptheijns uit Veldhoven kwam zaterdag net tekort. Bij het NK Veldrijden kwam ze als tweede over de streep. Net als Kaptheijns is ook Thalita de Jong uit Bergen op Zoom teleurgesteld. Zij werd vijfde.

Bij de finish in het Friese Surhuisterveen viel het zaterdag van het gezicht van Thalita de Jong af te lezen dat ze niet tevreden was. "Mijn gezicht stond op onweer", zegt De Jong.



"Bij de start liep het al mis. Toen moest ik al te voet een loopstuk doen omdat iemand tegen me aanreed. Toen was de moraal al een beetje geknakt."



Stuur scheef, ketting eraf

Als ze vervolgens verderop in de wedstrijd nog flink onderuit gaat, is de frustratie compleet. "Stuur scheef, de ketting eraf. Tja, toen was de moraal helemaal weg", vertelt De Jong.



"Toen heb ik maar het beste ervan gemaakt. Vandaag was het vooral mentaal een mindere dag." In Friesland werd Thalita de Jong zaterdag vijfde. De Brabantse veldrijdster wil vooral een streep zetten onder het vorige seizoen. 2017 was voor De Jong een jaar om snel te vergeten.



LEES OOK: Na bijna een jaar afwezigheid geniet Thalita de Jong van rentree: 'Netflix en taartje bakken'



Niet goed genoeg

Maud Kaptheijns uit Veldhoven startte zaterdag als een van de topfavorieten voor de winst. Naar eigen zeggen kwam Kaptheijns power tekort en was ze zaterdag niet goed genoeg om te winnen.



Een aantal rondes lukte het de Veldhovense om in de buurt te blijven van Lucinda Brand, die zaterdag eerste werd. Maar op een gegeven moment lukte het Kaptheijns niet meer op bij te houden. Brand kon daardoor flink uitlopen. Uiteindelijk kwam Maud Kaptheijns met 50 seconden achterstand als tweede over de finishlijn.