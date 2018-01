Ree in hek alsnog overleden na reddingsactie, stress en verdoving werden arme dier te veel

De ree die zaterdagmiddag vastzat in een hek aan de Driehuizerweg in Reek, is overleden. Foto: Marco van den Broek, SQ Vision

REEK - De ree die zaterdagmiddag vastzat in een hek aan de Driehuizerweg in Reek, is overleden. Brandweer, dierenarts en dierenambulance deden alles om het dier te redden. De ree zou naar opvangcentrum Noah in Halle gebracht worden, dat gespecialiseerd is in de behandeling en opvang van wilde inheemse dieren. De hertachtige overleed voordat het daar arriveerde.

"Helaas is de combinatie van verdoving en stress het dier teveel geworden voordat het op weg ging naar Halle. Wij adviseerden ook het niet te verdoven maar helaas was dit al gebeurd," aldus Petra Lesterade van opvangcentrum Noah.

Het dier moest volgens de hulpverleners ter plaatse worden verdoofd zodat de brandweermannen en personeel van de dierenambulance het beestje uit het hek konden ‘trekken’. Het was niet nodig om het hek open te knippen.