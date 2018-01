Dronken automobilist ramt meerdere auto's, politie neemt rijbewijs in

Een dronken automobilist heeft zaterdagnacht op de Besterdring in Tilburg meerdere geparkeerde auto’s geramd. Foto: Politie Tilburg

TILBURG - Flinke blikschade bij meerdere auto's. Een dronken automobilist heeft zaterdagnacht op de Besterdring in Tilburg meerdere geparkeerde auto’s geramd.

Na een melding ging de politie op pad. Ter plaatse bleek dat de bestuurder die had gereden, dronken was. Hij is meegenomen naar het politiebureau en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.