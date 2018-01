PSV weer terug in Nederland, trainingskamp werd afgesloten met gelijkspel tegen Fluminense

EINDHOVEN - PSV is sinds zaterdag weer terug in Nederland. Het trainingskamp in het Amerikaanse Orlando sloot de Eindhovense club af met een 1-1 gelijkspel.

In de strijd om de Florida Cup werd ook het tweede duel van PSV met gelijkspel afgesloten. Het lukte PSV maar niet om een winnend doelpunt te scoren tegen Fluminense.



Tegen de Brazilianen stond PSV met een jonge ploeg te spelen. Net voor rust scoorde Sam Lammers het enige doelpunt aan Eindhovense kant. De gelijkmaker kwam er in de blessuretijd van Robinho. De eerste wedstrijd speelde PSV gelijk tegen Corinthians.



Terug naar Nederland

Daarmee komt voor de ploeg een einde aan het trainingskamp in de Verenigde Staten. Zaterdagochtend vlogen de Eindhovenaren terug naar Nederland. Volgende week begint voor PSV de competitie weer. De eerste wedstrijd spelen zij volgende week zondag tegen Heracles.