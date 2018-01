Ton van Genugten uit Eersel wint zevende etappe in Dakar, het eerste Nederlandse succes in de rally

EINDHOVEN - Ton van Genugten heeft zaterdag de zevende etappe in de Dakar Rally gewonnen. Met vier uur en tien minuten op de klok was de coureur uit Eersel de snelste. De winst is het eerste Nederlandse succes in de loodzware rally.

"Het zal wel een snelle proef zijn. We hebben nieuwe banden eronder liggen dus we kunnen er tegenaan", dat zei Ton van Genugten zaterdag vóór het begin van de race. Dat het zó snel zou gaan en dat hij als eerste over de finish zou komen, had hij van tevoren niet verwacht.



"Ik zeg niks. Dat doen we 's avonds wel bekijken na de race", zei hij er van tevoren over tegen Omroep Brabant-verslaggever Twan Spierts.





De coureur uit Eersel is met vier uur en tien minuten ruim 19 minuten sneller dan Maurik van den Heuvel uit Boekel. Van den Heuvel kwam als achtste over de streep.