Gewapende overval op McDonald's in Etten-Leur, dader maakt geld buit

ETTEN-LEUR - De McDonald's aan het Trivium in Etten-Leur is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. De dader dreigde met een vuurwapen en ging er met geld vandoor.

De overvaller droeg donkere kleren en hij had zijn gezicht bedekt.

De overval vond rond twee uur plaats. Niemand raakte gewond. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachte. Hierbij werd ook een speurhond ingezet.

Slachtofferhulp

Voor de mensen die op het moment van de overval in de McDonald's aanwezig waren, is slachtofferhulp ingeschakeld.