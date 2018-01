Auto vliegt uit de bocht en belandt ondersteboven in een sloot

ROOSENDAAL - Op de Bergsebaan in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een auto uit de bocht gevlogen en ondersteboven in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee.

Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, hebben de bestuurder en de bijrijder uit de auto gehaald. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumaheli.

De bijrijder is naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Die zou zwaargewond zijn. De bestuurder is lichtgewond en is voor controle naar een ziekenhuis in Bergen op Zoom vervoerd.

De politie vermoedt dat de bestuurder te hard reed en onder invloed was. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.