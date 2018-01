Man heeft net zijn rijbewijs, maar kan die meteen inleveren

OOSTERHOUT - Een 18-jarige man die pas sinds kort zijn rijbewijs heeft, moest die in de nacht van zaterdag op zondag meteen inleveren. Hij werd betrapt terwijl hij met zijn auto over de Oude Veerseweg in Oosterhout raasde.

De man uit Oosterhout reed met een snelheid van 161 kilometer per uur, laat de politie weten. Op de Oude Veerseweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.