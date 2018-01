Auto bij Almkerk ondersteboven in sloot terechtgekomen

ALMKERK - Op de Doornseweg ter hoogte van de sportvelden in Almkerk is een vrouw met haar auto ondersteboven in de sloot beland. Aan de linkerkant van de weg raakte ze te water, nadat ze aan de rechterkant de berm raakte en de macht over het stuur verloor.

De auto was op weg vanaf Almkerk richting de A27. Twee voorbijgangers hebben de vrouw uit het water gehaald. Ze was aanspreekbaar en is met onderkoelingsverschijnselen door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe lang de vrouw precies in het koude water heeft gelegen, is onbekend. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Politie regelt het verkeer.