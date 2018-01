EINDHOVEN - "Ik heb Rico Verhoeven één keer zien huilen", vertelt auteur Leon Verdonschot over het jaar waarin hij de wereldkampioen kickboksen uit Halsteren volgde. Het boek 'Rico' dat daaruit voortvloeide was tot half januari het best verkochte boek in Nederland.

"Het was niet eens dat ik Rico in mijn bijzijn zag huilen, maar hij liet me een afscheidsfilmpje zien van hem aan zijn vader. Op dat filmpje liet Rico de emoties de vrije loop." Zijn vader pleegde euthanasie omdat terminaal ziek was.

Saai

De schrijver van het boek wil zeker niet ruilen met de succesvolle kickbokser. "Alleen al dat saaie dieet dat hij volgt. Hij eet alleen maar kip en rijst. Verder bestaat zijn leven vooral uit kickboksen, kickboksen, kickboksen en nog een restje gezin."

Natuurlijk is Verdonschot in zijn nopjes met de populariteit van zijn boek. Maar hij is ook blij dat kickbokssport nu een beetje uit het verdomhoekje komt. "Rico is het ideale rolmodel dat de sport nodig had. Hij is van onbesproken gedrag en een een geweldige sporter."