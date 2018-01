Tilburg Schôônste stad van 't laand, maar op Google Streetview even niet

TILBURG - Tilburg is de Schôônste stad van 't laand. Zo bezingen de Tilburgers graag hun Kruikenstad. Maar op Google Streetview is momenteel niets minder waar. Wie een virtueel wandelingetje over de Paleisring maakt, ziet hoe de straat bezaaid is met bekertjes, flesjes en andere troep. De camera-auto legde de beelden vast vlak na de kermis in de zomer van 2017.

Wie in Google Streetview over de stoep langs de Paleisring wandelt, ziet Tilburg zoals de stad er het grootste deel van het haar bijligt. Maar wandel je de weg op en draai je een rondje: troep op de weg en in de groenstroken, chaos op de Paleisring en het Stadhuisplein.

Even fiksen

De camera-auto van Google moet zich tijdens het maken van de opnames tussen de werklui en hun voertuigen door hebben geslingerd. Een man met een fel oranje broek doet een dappere poging een deel van de straat schoon te spuiten.

De straatstenen van de Heuvel zien er al iets meer opgepoetst uit. Maar daar heeft de chauffeur van de camerawagen wel even geduld moeten hebben, want op de foto's is de weg versperd door de laatste kermistrucks die nog moeten vertrekken. Ergens ligt nog een verdwaald hoopje kartonnen dozen op de weg. 'Fix' is met verf op één van de trucks gekalkt. En dat is wat ook de chauffeur van de camera-auto gedacht moet hebben: 'Troep of geen troep, dit fiksen we wel even."