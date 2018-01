Man aangereden door Belgische partybus in Leende

Het was een flinke klap (foto: SQ Vision Mediaprodukties / Jozef Bijnen)

LEENDE - Een oudere man is zondagmiddag aangereden door een Belgische partybus aan de Maarheezerweg-Noord in Leende. De laagstaande zon is mogelijk de oorzaak.

Het was een grote klap, ondanks dat de chauffeur van de partybus goed remde. Het slachtoffer gaat met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend wat voor verwondingen hij heeft.