Brabantse brandweermannen brengen bourgondische gezelligheid naar Dakar-bivak

PISCO - De Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally rijden momenteel door Bolivia. Onder hen ook het Fireman Dakar Team, dat bestaat uit drie West-Brabantse brandweermannen. Zij ondersteunen coureur Richard de Groot op technisch vlak en zorgen in het bivak ook nog eens voor de nodige gezelligheid én een vette bek.

“We zaten als serviceteam na te denken hoe we het raceteam kunnen verrassen als ze terugkomen van een etappe. Toen kwam t ludieke idee: wat is er nou lekkerder dan een Hollands kroketje of bitterballetje na een dag werken?”, lacht Frans Bakx terwijl het vet sputtert.

“De frituurpan is in de servicecontainer meegegaan, inclusief het frituurvet. We hebben 100 bitterballen en 100 kroketten. Daar moeten we de twee weken wel mee doorkomen.” De snacks werden speciaal gemaakt door een Nederlandse restauranthouder in Lima.

De tekst gaat verder onder de video.



Sleutelen

De Fireman-ploeg is er natuurlijk niet alleen voor guilty pleasures. Er moet ook gesleuteld worden. “We zijn van alle gemakken voorzien”, aldus Raph van den Elshout. “Wij kunnen meer dan brandjes blussen, hoor. De techniek zit in onze vingers”, voegt Philip Harmsen toe.

Het team van vrachtwagencoureur Richard de Groot bestaat in namelijk z'n geheel uit brandweermannen. Vorig jaar reed De Groot de rally zonder servicewagen. Frans, Raph en Philip vonden dat zo'n mooi initiatief dat ze zich aanmeldden om als serviceteam mee te gaan.

Trots

Hun collega's bij de brandweer zijn ontzettend trots op de mannen en dat geldt ook voor de brandweer in Peru en Bolivia. Overal waar ze de komen, worden ze begroet, geholpen en geëscorteerd door de lokale brandweer, die het moet doen met zwaar verouderde spullen. De Brabantse brandweermannen hebben daarom iets meegenomen: in Lima gaven ze een brandweerwagen weg aan de lokale brandweer en in La Paz professioneel gereedschap.

Opgave

Helaas voor het Fireman Dakar Team moest coureur Richard de Groot zaterdag opgeven vanwege een kapotte motor. Ze hebben de truck inmiddels wel weer rijdend gekregen en blijven dus meerijden in de Dakar-karavaan.