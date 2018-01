Koen de Kort wil niet van afstappen weten: 'Ik blijf het wielrennen vooral heel leuk vinden'

ADELAIDE - Voor wielrenner Koen de Kort is de winterstop voorbij. De aimabele renner uit Liempde reed zaterdag in Australië de People’s Choice Classic, de traditionele voorloper van de Tour Down Under. ‘Ik ben klaar voor het nieuwe seizoen.’

Voor De Kort wordt het de zevende keer dat hij de Tour Down Under rijdt. “De eerste paar jaar was het mooi om zo in Australië kunnen zijn en koersen, maar inmiddels is het een thuiswedstrijd geworden. Mijn vrouw komt hier vandaan en haar zus en vader wonen er nog.”

Opstap

De Kort heeft de laatste maanden vooral aan de basis gewerkt. “Ik heb veel kilometers gemaakt en ben klaar voor het nieuwe seizoen. Ik verwacht niet meteen in supervorm te zijn, maar wel een goed niveau te halen en dat als opstap te gebruiken voor de klassiekers.”

“Ik hoop weer van waarde te kunnen zijn voor de ploeg. Het zou mooi zijn als ik er tot diep in de finale bij kan zijn en onze kanshebbers wat sturing kan geven.” Op persoonlijk vlak hoopt De Kort de ook de Tour de France te mogen rijden. “En wie weet kan ik dan een keer voor een etappezege gaan. Dat zou mooi zijn.”

Sleet

Met zijn 35 jaar is De Kort niet meer de allerjongste. Van afstappen wil hij echter nog niks weten. “Ik geloof zeker niet in het eeuwige leven, maar blijf ‘t wielrennen vooral heel leuk vinden. Het blijft ook makkelijk om er hard voor te trainen en alles voor te laten. Ik heb niet het gevoel dat er sleet op zit en van mij mag dat gevoel nog wel een paar jaar wegblijven.”