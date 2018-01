Vrij zijn met carnaval? Die wens is historisch

DEN BOSCH - "In een schoolreglement uit 1719 waren al drie vrije dagen opgenomen met carnaval." Dat vertelt carnavalsdeskundige Rob van de Laar. Wat hij vindt van de actie van Bavaria en Björn van der Doelen om van carnavalsmaandag en -dinsdag officiële vrije dagen te maken? "Prima idee. Maar liever geen Nationale Feestdagen. Doe maar alleen vrij voor de carnavalsprovincies."

"In de achttiende eeuw hadden de protestanten het voor het zeggen, zij zaten op de belangrijke overheidsposities. En toch waren drie vrije dagen met carnaval dus al opgenomen in een schoolreglement. Dat is best opmerkelijk." Ook bestaan er volgens Rob van de Laar oude krantenadvertenties waarin fabrieken aankondigen gesloten te zijn met de carnavalsperiode. Vrij zijn, of de wens om vrij te zijn, is er dus niet eentje van vandaag of gisteren.

Rolluiken naar beneden

Toch is vrij zijn tijdens 'ons feest' lang niet voor elke carnavalsminnende Brabander of Limburger altijd vanzelfsprekend geweest. En nog steeds niet trouwens. "Na de oorlog stuurden scholen weleens brieven naar ouders om ze erop te wijzen dat kinderen gewoon moesten komen. In de jaren '30 was het weleens zo dat kinderen in de klas zaten als een carnavalsoptocht voorbij de school trok. Dan werden de rolluiken naar beneden gedaan.









En precies dat gevoel, het gevoel dat er overal gefeest wordt maar dat de rolluiken keihard naar beneden gaan en je er niets van meekrijgt, dat gevoel kunnen veel Brabanders niet verdragen. "Toen ik nog Minister-President was van de Oeteldonksche Club, kreeg ik weleens het verzoek om werkgevers een brief te schrijven. Bijvoorbeeld van een Oeteldonker die voor een Gronings bedrijf werkte en die geen vrij kreeg met carnaval. Ik heb toen inderdaad een brief gestuurd en benadrukt dat die baas zijn werknemer wel kon laten werken, maar dat hij dan een jaar lang met sacherijn zou zitten. De Oeteldonker kreeg toen alsnog vrij."













'Geen Brabantse kamerleden in Den Haag met carnaval'

Van de Laar vervolgt: "Ik denk dat zelfs kamerleden thuis blijven, zeker de Brabanders. Die zijn dan echt niet in Den Haag te vinden." Zelf verkondigde de Oeteldonker in zijn jonge jaren weleens een leugentje om bestwil om het volksfeest niet te hoeven missen. "Toen ik 22 was en in het leger zat, kreeg ik ook geen vrij. Toen heb ik gezegd dat ik in de organisatie zat, terwijl dat toen nog niet zo was. En toen lukte het alsnog."

De carnavalsdeskundige kan de oproep van Bavaria en Björn van der Doelen wel waarderen. "Ja, dat vind ik leuk! De vraag is alleen of je nationale feestdagen moet willen. Want dan komen veel meer mensen van elders dus hier carnaval vieren. En carnaval is en blijft een lokaal feest. Mensen bij wie het niet in hun bloed zit, weten bijvoorbeeld niet altijd dat de normale fatsoensregels ook tijdens die dagen gelden. Als je het mij vraagt, prima als het gaat gelden voor Brabanders en Limburgers. En vergeet Twente niet, daar wordt ook mooi en heftig carnaval gevierd. Maar heel Nederland vrij, dat gaat mij te ver."

Al snel op de helft

Ondertussen gaat het hard met de petitie van Bavaria en Van der Doelen. Als het aantal van 40.000 steunbetuigingen is bereikt, dan trekt Van der Doelen naar politiek Den Haag om het daar op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. De vraag is niet meer of maar wanneer dat aantal gehaald wordt. In minder dan een dag zetten 20.000 mensen al hun online-krabbel.

Overigens is niet iedereen razend enthousiast, zo valt te lezen op Twitter.