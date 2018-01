Minister maakt chauffeurs wakker bij parkeerplaats Den Hoek, slapen is voortaan verboden

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Hoog bezoek op parkeerplaats Den Hoek bij de A16 op zondag. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur was naar de parkeerplaats vlakbij Zevenbergschen Hoek gekomen om de vrachtwagenchauffeurs te vertellen dat ze in het weekend niet in hun truck mochten slapen.

Dat is sinds eind 2017 verboden, maar veel chauffeurs lappen dit verbod aan hun laars of weten niet dat het niet meer mag. Ze kunnen echter een boete van 1500 euro krijgen.

In België gold het verbod al, dus zetten de truckers hun wagen net over de grens heen, in Nederland. De minister deelde flyers uit aan de aanwezige chauffeurs. Boetes kregen ze niet.

Vanaf volgende maand boetes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruikt deze maand om vrachtwagenchauffeurs op de nieuwe regel te wijzen. Vanaf volgende maand gaat de inspectie handhaven en boetes uitdelen bij overtredingen, liet een woordvoerder weten. "We merken dat veel chauffeurs nog niet op de hoogte zijn van het verbod", aldus de ILT. Parkeerplaatsen staan vol trucks en bij drukte staan soms ook trucks langs de snelweg geparkeerd op de vluchtstrook.

Uitbuiting chauffeurs tegengaan

Het Europees Hof van Justitie bepaalde eind vorig jaar dat het niet meer is toegestaan om in de cabine te slapen in het weekend. Zo wil ze uitbuiting van de vaak Oost-Europese chauffeurs tegengaan. Een chauffeur mag de dagelijkse rusttijd van ten minste elf uur wel in de cabine doorbrengen, als de vrachtwagen behoorlijke slaapfaciliteiten biedt.

"In de vrachtwagen slapen in het weekend is niet goed voor de chauffeur en niet goed voor de verkeersveiligheid," aldus de minister in gesprek met Omroep Brabant. Sander van Geel van de ILT: "Voor 1500 euro kun je een heel leuk hotel opzoeken. "