Nagenoeg blinde Danny Hansen naar WK Ice Cross Downhill: "Ik ga daar genieten van mijn sport"

EINDHOVEN - De Eindhovense schaatser Danny Hansen is bijna blind, maar heeft zich toch weer weten te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap Ice Cross Downhill. 20 Januari neemt hij het op tegen de top van de wereld.

Slechts tien procent ziet hij, maar dat houdt hem niet tegen om mee te doen aan het extreme Wereldkampioenschap Ice Cross Down Hill. Met snelheden die kunnen oplopen tot tachtig kilometer per uur gaan de schaatsers met vieren tegelijkertijd langs allerlei obstakels over de ijsbaan. "Het contrast is eigenlijk heel grappig. Bij alledaagse dingen zoals het lezen van een menukaart ben ik beperkt, maar op de baan kan ik toch gewoon schaatsen", vertelt Hansen in het radioprogramma Sportlunch van Omroep Brabant.

Blind door zelfgemaakte bom

De 24-jarige Eindhovenaar raakte elf jaar geleden blind aan éen oog door een zelfgemaakte bom. Dat hield hem niet tegen om de schaatsen aan te trekken. Rechts zag hij toen nog vijftig procent, maar het afgelopen jaar verslechterde dat. Even stortte zijn wereld helemaal in. Een jaar lang liet hij zijn schaatsen in de kast staan.

Tot hij een maand geleden voor de lol besloot mee te doen aan een kwalificatiewedstrijd in Oostenrijk met zijn vrienden. Geheel onverwachts eindigde Hansen op de elfde plaats en versloeg hij daarmee zelfs de wereldkampioen. "Ik heb nog even gecheckt bij de organisatie of de berekeningen wel klopten, maar het was echt zo. Onverwachts ging het geweldig goed."

Tachtig kilometer per uur

Op zaterdag 20 januari vertegenwoordigt hij Nederland in Saint Paul in de Verenigde Staten. Het is de start van het achttiende seizoen van het Ice Cross Downhill World Championship. Hansen deed al eens eerder mee, toen zijn zicht nog een stuk beter was. Bang voor een ongeluk is hij echter niet. "Als ik niet kan inspelen op veilig schaatsen, dan ga ik ook echt niet de baan op."

Genieten

Hansen gaat het opnemen tegen de top van de wereld. En hij doet niet alleen mee: hij maakt zelfs een goede kans om deel uit te maken van de top. Drie keer eerder eindigde hij al in de top 50. Met individuele races schopte hij het zelfs drie keer tot in de top 20. Toch gaat het hem niet om het winnen van de eerste plek. "Ik zou graag willen zeggen dat ik eerste ga worden, maar ik had al nooit gedacht mee te kunnen doen. Ik ga naar het WK puur om te kunnen genieten van mijn sport."

