Geruchtmakend proces politiemol Mark M.: hele dossier komt op tafel

DEN BOSCH - Een politieman die geheimen aan de onderwereld verkoopt, zodat criminelen kunnen ontkomen of nog erger. Het is de nachtmerrie voor iedere agent, zo'n politiemol. Toch ontdekte de recherche een paar jaar geleden dat ze zo'n corrupte collega in huis hadden. 'De rotste appel sinds tijden', noemde de hoogste baas van de politie Mark M. Maandag komt het proces voor de rechtbank in Den Bosch in de eindfase.

Mark M. 31 jaar, uit Weert werkte sinds 2009 bij de Nationale Recherche, onder meer op een recherche-afdeling in de regio Eindhoven. Daar kon hij in alle dossiers snuffelen. 'Een hobby', zo zou hij dat later noemen.



Abonnement

Rechercheur M. kwam zo allerlei gevoelige informatie op het spoor. Zeker 28.000 keer zat hij onbevoegd in het politiesysteem. Hij kopieerde duizenden documenten. Die deelde hij met 48 onderwereldfiguren in Brabant en Limburg die een 'abonnement' bij hem hadden. De politie rekende uit dat hij daarmee meer dan 750.000 euro verdiende. Jarenlang kon hij ongestoord zijn werk doen. Mark M. ontkent dat hij betaald werd in ruil voor alle vertrouwelijke informatie.



Tot mei 2015. De politie vond toen bij een autohandelaar in Oirschot allerlei vertrouwelijke politiedossiers op een computer. Er volgde een onderzoek met de codenaam Zijdehaai en daarbij kwam Mark M. in beeld als lek. Op 29 september 2015 pakte de politie de politieman thuis op in Weert.

Andere verdachten

In het onderzoek kwamen nog vier anderen naar voren: een handlanger en drie vermoedelijke klanten, allemaal mannen uit de regio, Veldhoven en Geldrop. Hun proces loopt samen met dat van Mark M.



Alles draait om Mark M. Hij heeft de zwaarste aanklacht met zes misdrijven: computervredebreuk, lidmaatschap van een criminele organisatie, aannemen van giften als ambtenaar in ruil voor een tegenprestatie, schending van ambtsgeheim, witwassen, en bezit van een vals paspoort.



Die beschuldigingen worden maandag besproken als het hele dossier wordt doorgenomen door OM, advocaten, rechtbank en verdachten.

Proces richting het einde

Mark M. is al maanden op vrije voeten en zat in Oekraïne, waar hij nu woont. Maar het is de bedoeling dat hij gewoon in de rechtszaal is. Dinsdag volgt dan de aanklacht van de officier van justitie. Het voorlezen gaat zeker vier uur duren en dat eindigt met de strafeisen. In de dagen die volgen komen pleidooien en ronden ze het proces af in Den Bosch. De uitspraak staat gepland op 19 februari.