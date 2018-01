Minderjarige joyriders veroorzaken ongeluk, politie zoekt getuigen

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar getuigen van het verkeersongeval in Eindhoven dat vanmorgen plaatsvond, waarbij twee minderjarige jongens betrokken waren. Dit meldt de politie op Facebook.

Het ongeluk vond zondagochtend rond half zes plaats. Twee jongens van 15 en 16 zaten in een auto en reden vanuit de Marnestraat in de richting van de Cotentinlaan. Op de Fransebaan botsten ze tegen twee geparkeerde auto's en kwamen daarna tegen een boom tot stilstand. De minderjarige jongens uit Eindhoven gingen er te voet vandoor en zijn even later aangehouden op de Chamonixlaan.

Ondanks dat de verdachten zijn aangehouden komt de politie toch nog graag in contact met mensen die iets gezien hebben.