Fans FC Den Bosch woest op beveiligers zuidtribune: 'Als honden behandeld'

DEN BOSCH - De supportersclub van FC Den Bosch wil met de voetbalclub in gesprek over problemen op de zuidtribune. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van Den Bosch tegen Almere, stonden nieuwe beveiligers op de tribune. En die gedroegen zich volgens de supporters allerminst beschaafd.

“Velen hebben zich in het belang van de club toch neergelegd bij de verhuizing naar de zuidtribune. Maar we laten ons niet als beesten behandelen. Sinds gisteravond zijn er veel klachten bij ons binnen gekomen over de 'gastvrijheid' op het vak. Hier moet direct paal en perk aan gesteld worden en we nemen dit hoog op,” schrijft de supportersclub op Facebook.

“Ben je zelf ook als een hond behandeld of heb je andere klachten? Laat het weten. Ze kunnen ons home en onze tribune afpakken maar nooit onze trots!”

Al langer spelend conflict

De oproep is een nieuw hoofdstuk in een al langer spelend conflict tussen club en fans. In de zomer van 2017 verhuisde FC Den Bosch een groot deel van de supporters van de M-side (oosttribune) naar de hoofdtribune.

En na ongeregeldheden bij verschillende wedstrijden, waaronder Den Bosch-Fortuna Sittard besloot de club in december tot een nieuwe volksverhuizing. Alle supporters die eerder verkast waren van oost- naar hoofdtribune, moesten na de winterstop naar de zuidtribune. Dat er met ze geschoven werd alsof het pionnen waren, beviel ze al niet.

Stewards bedankt voor hun diensten

Bij de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Almere bleken ook nog nieuwe beveiligers te zijn ingehuurd. De groep vaste stewards was door de club voor hun diensten bedankt, na de ongeregeldheden tegen Fortuna. En die beveiligers, die behandelden hen waardeloos, aldus sommige supporters op de fanpagina van de supportersclub op Facebook.

Klachtenregen over beveiliging

Mensen werden uitgescholden in bijzijn van hun kinderen, beveiligers zouden de supporters uitdagen en uitlachen en als criminelen behandelen, aldus de supporters. Een jongen zou met grof geweld tegen de grond gewerkt zijn. Bovendien was de catering gesloten tijdens de wedstrijd.

“Een beveiliger zei tegen me in het bijzijn van mijn dochter (9) terwijl ik helemaal niks deed, dat ik moest opk*nkeren. Ook daagde hij een maat van mij uit met allerlei verwensingen aan zijn adres. Ronduit schandalig, ” aldus Martin Maane.

Supporters worden over één kam geschoren, schrijft supporter Pascal Juinen.

'Ze lokken rellen uit'

“Het taalgebruik van de beveiligers was FC Den Bosch onwaardig,” meent Elvira Verdonk. “De beveiligers zouden onze veiligheid moeten garanderen. Ze lokken eerder rellen uit.”

De 67-jarige Gerard Alders vindt dat hij als hooligan behandeld is. “Ik moest verplicht gefouilleerd worden, anders kon ik niet naar binnen.”

De supportersclub verzamelt in samenspraak met andere supportersgroeperingen zoals RFU en DenBoschFC alle klachten en gaat daarna in gesprek met het bestuur van de voetbalclub.

Zowel bij de supportersclub als bij de voetbalclub was niemand bereikbaar voor een reactie.