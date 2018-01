Gerard de Rooy vierde in Africa Eco Race: 'Ik heb een hartstikke leuke rally gehad'

DAKAR - Gerard de Rooy is bij de Africa Eco Race zondag net naast het podium beland. De trucker uit Son, de grote afwezige in de Dakar Rally, won in Afrika wel het vrachtwagenklassement, maar niet het algemeen overall klassement. 'Ik heb een hartstikke leuke rally gehad.'

De Rooy was bij de trucks een klasse apart, maar wilde eigenlijk het algemeen klassement winnen. Daarvoor moest hij de ook de auto’s voorblijven en dat bleek een onmogelijke opgave. Op de lange uitgestrekte vlaktes waren de auto’s in het voordeel met hun hogere topsnelheid en verloor De Rooy veel tijd. In de tiende etappe verloor hij bovendien veel tijd in de duinen van Mauritanië.

Genoten

Desondanks blikte De Rooy tevreden terug op zijn debuut. “Ik heb een hartstikke leuke rally gehad,”, aldus De Rooy, die 11 jaar geleden in de laatste Dakar Rally op Afrikaanse bodem voor het laatst in Mauritanië en Senegal was. “Het is nog net zo mooi als de laatste keer."

“Ik heb genoten, zowel van de mooie specials als van het afzien. Daar ging het me in de eerste plaats om: weer plezier hebben in het rijden en in de rally. Het waren lange specials, maar toch korte dagen omdat we bijna geen verbinding hadden. Ik kijk er echt met een goed gevoel op terug.”

De Africa Eco Rally werd gewonnen door de Fransman Mathieu Serradori.

LEES OOK: Gerard de Rooy op zoek naar plezier in Afrika: 'Veel zand, lekker rijden'