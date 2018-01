Man negeert stopteken politie en rijdt tegen boom

RAAMSDONSKVEER - Een automobilist is zondagavond op de Frans Halsstraat in Raamsdonksveer tegen een boom gereden. Kort daarvoor had hij een stopteken van de politie genegeerd en was ervandoor gegaan. De agenten verloren hem uit het oog. Toen zij korte tijd later een melding kregen van een auto tegen een boom, bleek het om dezelfde bestuurder te gaan.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de auto opviel bij surveillerende agenten. Waarom is nog onbekend. Wel staat vast dat de man niet van plan was om gehoor te geven aan het stopteken dat hij kreeg.

Tegen verkeer in

Volgens een omstander reed de bestuurder met hoge snelheid door de Rubensstraat. Daarna zou hij tegen het verkeer in de Frans Halsstraat zijn ingereden. Zijn vluchtpoging eindigde daar tegen een boom. De agenten waren nog vlakbij en konden de man arresteren.