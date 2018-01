Dit is het gevaarlijkste kruispunt van Brabant

Ongeluk op de Blaakweg in Tilburg. De gevaarlijkste verkeersplek van Brabant. (Foto: Jules Vorsselaars/JV Media).

TILBURG - 46 ongelukken gebeurden er in drie jaar tijd. Daarmee is de kruising tussen de Blaakweg, de Ringbaan West en Ringbaan Zuid in Tilburg de gevaarlijkste verkeerslocatie van Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In totaal vielen er zeven slachtoffers – zowel doden als gewonden - op het gevaarlijke kruispunt. Geen stuk asfalt in de provincie zorgde voor meer ongelukken. Het kruispunt is volgens de cijfers van RTL de op twee na gevaarlijkste verkeersplek van Nederland.

Knooppunt De Stok Roosendaal

In de top vijf staat nog een Brabants kruispunt: Knooppunt De Stok in Roosendaal. Hier werden 45 ongelukken genoteerd (nul slachtoffers).

RTL verzamelde cijfers van ruim 200.000 ongevallen uit de periode 2014 tot eind 2016, waarvan de politie of Rijkswaterstaat een exacte locatie noteerde en maakte daarmee een kaart van de gevaarlijkste verkeerslocaties in Nederland.

Gegevens van verzekeraars werden niet meegenomen het onderzoek. Hierdoor is het mogelijk dat de cijfers een enigszins vertekend beeld geven.

Gevaarlijkste van Nederland

Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland ligt volgens het onderzoek in Nijmegen. Op het Keizer Karelplein in de stad gebeurden 83 ongevallen waar drie slachtoffers bij vielen.

