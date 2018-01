DEN BOSCH - In Den Bosch werd maandagochtend het proces hervat tegen de politiemol, Mark M. Hij was zelf aanwezig en heeft het woord genomen. M. ontkende dat hij heeft witgewassen en vindt dat hij door de hele zaak gedupeerd is. "Ik word nu gezien als criminele bekende Nederlander."

Maandag besprak de rechtbank de uitkomst van de laatste getuigenverhoren. De politie sprak de afgelopen maanden in Oekraïne met mensen die wat konden vertellen over het geld van Mark M. (32) De afgelopen maanden heeft het OM ook nog gewerkt aan het witwasdossier.

Politiemol spreekt

Verdachte Mark M. nam uitgebreid te tijd om uit te leggen hoe hij zijn financiële zaken heeft geregeld. Hij vertelde over investeringen en zaken doen maar ook over de verkoop van een auto en hoe hij de opbrengst kreeg. M. heeft een bedrijf in Oekraine en handelt in 'encrypted' telefoons. Dat zijn speciale mobieltjes die niet afgeluisterd kunnen worden.

M. stond stil bij de problemen die hij ondervindt sinds hij verdachte is. Hij zegt intussen meer dan 80.000 euro schuld te hebben. Hij is ook gescheiden. Zijn nieuwe vrouw is op 5 januari ontslagen, omdat het bedrijf waar ze werkt bang is voor negatieve publiciteit. Hij zegt ook geroyeerd te zijn bij een serviceclub in Oekraïne omdat ze hem daar zien als 'criminele bekende Nederlander'.

Drie verdachten ontbreken

Mark M. kwam vandaag gewoon via de voordeur binnen. M. is een tijd geleden al vrijgelaten uit zijn voorarrest. Ook verdachte M.S. (47) uit Veldhoven was in de zaal. De andere drie verdachten waren afwezig. Een van de advocaten zei dat zijn cliënt ook niet meer van plan is te komen. De verdachten zouden zijn afgehaakt vanwege de negatieve publiciteit.

Aan het begin van de zitting maakte advocaat Kuijpers van Mark M. bezwaar tegen het feit dat de stem van Mark M. zou worden opgenomen en uitgezonden. Het OM ging akkoord en de rechtbank besloot dat zijn stem voortaan vervormd moet worden in de media.

Getuigen

Advocaat Kuijpers mocht getuigen laten horen vandaag, maar zei dat hij er vanaf ziet. De getuige die gepland stond, 'wil niet meer', zei Kuijpers.

Tijdens de zitting bleek ook dat de rijksrecherche Mark M. diverse keren heeft gevraagd om uitleg over het dossier. M. reageerde geen enkele keer en 'dat viel me een beetje van u tegen', zei de rechtbankvoorzitter. M. antwoordde dat hij van niets wist.

Veel pers

Net als voorgaande keren was er veel mediabelangstelling voor de zaak. Tientallen journalisten volgden alles. Er zaten vijf rechtbanktekenaars in de zaal. Dinsdag gaat de zaak verder.

Mark M. heeft zelf ook een zaak aangespannen. Bij de rechtbank van Roermond loopt een procedure die gaat over zijn ontslag bij de politie.