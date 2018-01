Erotiek het beste medicijn tegen 'blue monday'

EINDHOVEN - Het is vandaag 'blue monday', de meest deprimerende dag van het jaar. Oorzaken voor deze somberheid zijn, de mislukte goede voornemens, de eerste werkdag van de week en het gebrek aan zonlicht. De conclusie, dat de derde maandag van januari, de neerslachtigste dag van het jaar is , is omstreden. De constatering die hieraan ten grondslag klopt desalniettemin Het antwoord van de Bossche stadskunstenaar Lucas de Man op deze somberheid is erotiek.

"Niks is zo bevredigend als een erotisch verhaal schrijven en je fantasie de vrije loop laten", zegt Lucas tegen Omroep Brabant. "Tegenwoordig zijn we preuts en kijken we porno, een erotisch verhaal doet een beroep op je fantasie. Dat heeft een bevrijdende uitwerking."





Zwoel

Om dit erotisch schrijven te promoten heeft hij een wedstrijd uitgeschreven voor de beste erotisch verhalen. "Voor de beste verhalen zoeken we de mooiste stemmen die dit verhaal gaan voorlezen. Een stem werkt veel prikkelender dan een beeld."



De Bossche stadskunstenaar is ervan overtuigd dat de maatschappij wat vrolijker wordt door erotiek en niet alleen op 'blue monday'. "één erotisch verhaal per week, houdt de psychiater uit de buurt."