Zelfs omgewaaide hekken kunnen Mathieu van der Poel niet stoppen, weer een zege

OTEGEM - Mathieu van der Poel heeft een dag na het winnen van de nationale titel weer een overwinning geboekt. In het Vlaamse Otegem kwam hij als eerste over de finish, driekwart minuut voor de kersverse Belgische kampioen Wout van Aert. Zelfs omgewaaide hekken op het parcours wisten Van der Poel niet te stoppen.

Van der Poel won zondagmiddag zijn vierde nationale titel in het veldrijden. Het was zijn vierde NK-zege op rij. Een dag later won hij de veldrit in Otegem, alweer voor de derde keer op rij.



Net voor de start van de tweede ronde nam Van der Poel solo de leiding, die stond hij vervolgens niet meer af. Tegen het slot van de wedstrijd werd het nog wel even spannend, al kwam dat niet door de concurrentie. Net voor Van der Poel begon aan zijn laatste ronde waaiden er flink wat hekken om. De leider liet zien over goede stuurmanskunsten te beschikken, hij wist alle hekken te ontwijken en zelf overeind te blijven.



Na Van der Poel en Van Aert werd de Belg Toon Aerts derde. David van der Poel, de oudere broer van de winnaar, eindigde als nummer vier net naast het podium.

'Gezond blijven'

"Het was best zwaar en technisch vandaag", zegt Van der Poel op de website van zijn ploeg. "Toon Aerts opende heel sterk, maar ik kon ernaartoe rijden en bij een eerste versnelling had ik meteen een voorsprong. Als die op deze omloop eens groot genoeg is, kan je makkelijk controleren. Het klinkt als een cliché, maar richting het WK is het nu vooral belangrijk dat ik gezond blijf."